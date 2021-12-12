الإدارة الانتخابية في بني وليد تؤكد جاهزيتها لإنجاح استحقاق 24 ديسمبر

جانب من اجتماع عقده رئيس وأعضاء وموظفو مكتب الإدارة الانتخابية بني وليد (الإنترنت)

أكد مكتب الإدارة الانتخابية بني وليد جاهزيته لتنفيذ الاستحقاق المقرر يوم 24 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية المرتقبة تجري على قدم وساق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس وأعضاء وموظفو مكتب الإدارة الانتخابية بني وليد، اليوم الأحد، بمسرح مدرسة العلوم الأساسية للتعليم الثانوي بالمدينة، ضم رؤساء وموظفي مراكز الاقتراع بالمدينة البالغ عددها 33 مركزًا انتخابيًا.

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وأوضح منسق الإعلام والتوعية بالإدارة الانتخابية بني وليد، عبدالسلام زبيدة لـ«بوابة الوسط» أن الاجتماع ناقش المرحلة السابقة والتي تضمنت توزيع بطاقة الناخب والعراقيل التي واجهتهم، ومدى استعداد رؤساء المراكز إلى عملية الاقتراع المقبلة.

وقال زبيدة إن المجهودات والاستعدادات الخاصة بمكتب الإدارة الانتخابية في بني وليد تجري على قدم وساق من أجل إنجاح عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي من المقرر إقامتها في 24 ديسمبر الجاري.

جانب من اجتماع عقده رئيس وأعضاء وموظفو مكتب الإدارة الانتخابية بني وليد (الإنترنت)

جانب من اجتماع عقده رئيس وأعضاء وموظفو مكتب الإدارة الانتخابية بني وليد (الإنترنت)

جانب من اجتماع عقده رئيس وأعضاء وموظفو مكتب الإدارة الانتخابية بني وليد (الإنترنت)

جانب من اجتماع عقده رئيس وأعضاء وموظفو مكتب الإدارة الانتخابية بني وليد (الإنترنت)