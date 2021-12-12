وزارة الداخلية تواصل الاستعداد لتأمين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 08:03 مساء
جانب من اجتماع عُقِد في فرع إدارة إنفاذ القانون- طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

ناقش اجتماع أمني في طرابلس، اليوم الأحد، الآليات المتبعة في تنفيذ خطة وزارة الداخلية لتأمين الاستحقاقات الانتخابية، في الوقت الذي تحدَّث فيه الوزير خالد مازن عن حماية مراكز الاقتراع بالوجه المطلوب رغم حصول بعض الظروف والعوائق.

الاجتماع عُقِد في فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، برئاسة رئيس الفرع العميد عبدالحكيم الخيتوني، وبحضور أمراء السرايا والضباط بالفرع، وفق منشور للوزارة على «فيسبوك».

وجرى التطرُّق لسير العمل بالفرع والأعمال المنجزة من استرجاع للأراضي وضبط المجرمين والخارجين على القانون، والمشاكل التي تعترض أعضاء الفرع، ووضع الحلول لها بما يساهم في تعزيز الأمن وبسطه.

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وشدَّد رئيس الفرع على ضرورة الضبط والربط والتحلي بروح المسؤولية أثناء المهام والواجبات التي كُلفت بها العناصر الأمنية، منوهًا بضرورة العمل وفق القانون وعدم المساس بكرامة المواطنين والتعامل بكل مهنية من أجل فرض القانون وردع المجرمين وضبط المطلوبين للعدالة.

وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية إن وزارة الداخلية تقوم بعملها في تأمين وحماية مراكز الاقتراع بالوجه المطلوب، رغم حصول بعض الظروف والعوائق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الحكومة بحضور رئيس الوزراء المكلف رمضان أبو جناح، وعدد من الوزراء بالحكومة، وذلك لمناقشة آخر الأوضاع السياسية بالدولة وسير العملية الانتخابية المقبلة.

وأشار وزير الداخلية إلى «جهود رجال الوزارة ومسؤولي إدارة تأمين الانتخابات الذين أنجزوا الكثير خلال وقت قليل للتغلُّب على العوائق التي كانت تعترض سير العملية الانتخابية».

كما لفت الوزير إلى الانتهاء من الخطوة الأولى لمرحلة الانتخابات، وذلك بعد صدور الأحكام القضائية بشأن الطعون، بينما يجرى الاستعداد للمرحلة الثانية، والتي دعا الجميع بضرورة الالتزام خلالها بكل نقاط وأسس العملية الانتخابية.

وأثنى الوزير على جميع منتسبي وزارة الداخلية والمعنيين بملف الانتخابات والإشراف عليها، مؤكدًا أن جميع الأمور تسيير وفق الخطة الموضوعة لها.

جانب من اجتماع عُقِد في فرع إدارة إنفاذ القانون- طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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