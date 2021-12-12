سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأميركا ترحب بوصول وليامز إلى طرابلس

المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

رحَّبت سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة «بحرارة» بوصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، وفق تغريدة نشرها السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت عبر حسابه على «تويتر».

وقال أونماخت في تغريدة ثانية: «نؤكّد دعمنا الكامل لجهودها لمساعدة الليبيين على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية، حرة ونزيهة، شاملة وذات مصداقية تمهّد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا».

- البعثة الأممية تعلن وصول وليامز إلى طرابلس

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق اليوم، وصول وليامز إلى طرابلس لقيادة جهود «المساعي الحميدة والوساطة» والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي - الليبي، ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقالت البعثة في بيان، إن وليامز ستعمل مع الأطراف الليبية الفاعلة لمساعدتها في المحافظة على «الزخم» الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية، وتجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين ونجاح توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.