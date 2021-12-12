وزير التعليم: المؤسسات التعليمية جاهزة للعملية الانتخابية واستقبال الناخبين

وزير التعليم متحدثا خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المكلف، الأحد 12 ديسمبر 2021. (بث مباشر)

أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، أن جميع المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء ليبيا جاهزة للعملية الانتخابية المرتقبة واستقبال الناخبين المشاركين في الاستحقاق المنتظر يوم 24 ديسمبر الجاري.

وقال المقريف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الوزراء المكلف رمضان أبوجناح رفقة عدد من الوزراء المعنيين بالعملية الانتخابية، مساء اليوم الأحد، في طرابلس، إن الوزارة هي «الذراع التنفيذية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات»، مشيرًا إلى أن الوزارة عقدت الفترة الماضية سلسلة اجتماعات مع رئاسة المفوضية في إطار الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وذكر المقريف المقريف أن عدد مراكز الاقتراع بكافة المؤسسات التعليمية على مستوى ليبيا يقدر بنحو 2000 مركز اقتراع، لافتًا إلى تشكيل لجان مختلفة بين وزارة التعليم ومفوضية الانتخابات بموجب اتفاقية بين الطرفين وجرى تقديم دورات تدريبية للجان التي ستُشرف على العملية الانتخابية داخل المؤسسات التعليمية.