وزيرة العدل تؤكد نجاح المرحلة الأولى من العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 05:00 مساء
وزيرة العدل متحدثة خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المكلف، الأحد 12 ديسمبر 2021. (بث مباشر)

أكدت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المستشارة حليمة عبدالرحمن نجاح المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، وجاهزية الحكومة لمواكبة الاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر الجاري، مشددة على أن نجاح الانتخابات «سيكون تحولًا في تاريخ ليبيا ومستقبلها».

وأشادت عبدالرحمن في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الوزراء المكلف رمضان أبوجناح مع عدد من وزراء الحكومة المعنيين بالعملية الانتخابية، بالقضاء الوطني مؤكدة على نزاهته وعلى شفافية العلاقة بين المؤسسات والفصل بين السلطات ووقوفه على مسافة واحدة من المترشحين للانتخابات.

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