البعثة الأممية تعلن وصول وليامز إلى طرابلس

المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني وليامز, (الإنترنت)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني وليامز، إلى طرابلس.

وبينما رحبت البعثة بوصول وليامز، إلى طرابلس اليوم، أوضحت أنها ستتولى بالتنسيق «الوثيق»، مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قيادة جهود« المساعي الحميدة والوساطة» والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي- الليبي، ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق بيان للبعثة اليوم.

وبحسب البيان، ستعمل وليامز، مع الأطراف الليبية الفاعلة لمساعدتها في المحافظة على «الزخم» الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية، وتجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين ونجاح توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.

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كما أشادت البعثة، بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مضيفة أنها «حققت تقدمًا كبيرًا في الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية رغم عديد التحديات وضيق الوقت»، وفق قولها.

وقالت إن الليبيين «عانوا بما فيه الكفاية جراء النزاع والتشظي وانقسام المؤسسات»، مضيفة أن الشعب الليبي يستحق الفرصة لاختيار قادته عبر صناديق الاقتراع، «لذا فإن البعثة ستواصل، بالتعاون مع وليامز، والشركاء الدوليين الآخرين، دعم العملية الانتخابية التي يمكن أن تفضي إلى الوحدة والاستقرار وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد».