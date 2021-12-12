غدا.. التطورات السياسية في جلسة تشاورية لـ«النواب»

جلسة مجلس النواب الإثنين 11 أكتوبر 2021. (المجلس)

دعا رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، اليوم الأحد، إلى جلسة تشاورية لمجلس النواب غدًا الإثنين لمناقشة «التطورات السياسية»، وذلك في رسالة نشرها الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

ولم توضح الرسالة مزيد التفاصيل حول بنود جدول الأعمال المقررة في جلسة المجلس غدًا.

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ويوم السبت، بحث رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب، آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، والصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إن المفوضية العليا للانتخابات طلبت بعض الإجراءات من مجلس النواب، تتعلق بالعملية الانتخابية «تؤكد ضرورة القيام» بها.