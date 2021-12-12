«التعليم»: التحاق 1.5 مليون طالب بمقاعد الدراسة في المؤسسات التعليمية

طلاب في إحدى المؤسسات التعليمية, (وزارة التربية والتعليم)

أكدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التحاق مليون و599 ألفًا و466 طالبًا وطالبة بمقاعد الدراسة، التي تتواصل بشكل فعلي للأسبوع الثاني على التوالي، في كافة المؤسسات التعليمية في كامل التراب الليبي.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن عدد طلاب مرحلة التعليم الأساسي بمؤسسات التعليم العام، بلغ مليونًا و531 ألفًا، و148 طالبًا طالبة، منهم 179 ألفًا و147 طالبًا وطالبة في الصف الأول من التعليم الأساسي، ومليون و352 ألف طالب وطالبة في الصفوف من الثاني إلى التاسع، فيما بلغ عدد طلاب مرحلة التعليم الثانوي بمؤسسات التعليم العام 250 ألفًا و679 طالبًا وطالبة، منهم 173 في مدارس التعليم الثانوي الديني.

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والأحد الماضي اعتمد وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الطاهر الحبيب، ومدير عام مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي علي المهنكر، الخطة الدراسية المعدلة، وفق البيان.

وأضافت الوزارة أنها أصدرت، الأربعاء الماضي، بيانًا مشتركًا مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في إطار التحوطات لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون»، اتفق خلاله الطرفان على إطلاق حملة تطعيمات ملزمة في كافة مراقبات التربية والتعليم في كامل التراب الليبي، والعودة لنظام الدراسة بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًّا بدلًا عن الدراسة يوميًّا، والعودة للعمل بالإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة.

ووفق الخطة الدراسية المعدلة المعلن عنها، يكون زمن الحصة الواحدة 40 دقيقة.

الإعداد لتوزيع صكوك الميزانية التشغيلية على المؤسسات التعليمية

فيما أعلن المقريف الإعداد لتوزيع صكوك الميزانية التشغيلية على كافة المؤسسات التعليمية، البالغ عددها 4 آلاف و427 مؤسسة تعليمية، خلال أيام، موضحًا أن بنود صرفها ستقتصر على صيانات خفيفة وتوفير مواد تنظيف، مؤكدًا استلام جل المراقبات التعليمية حاجتها من المقاعد الدراسية من مصلحة المرافق التعليمية.

ودعا الوزير مديري المؤسسات التعليمية إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية، والتقيد بالتباعد الجسدي داخل الفصول، كما دعا مديري مكاتب الخدمة الاجتماعية بمراقبات التربية والتعليم للقيام بواجباتهم ورصد المخالفات لأي مؤسسة لا تتقيد بالإجراءات الاحترازية.

والإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة، هو سلسلة إجراءات، وخطوات وضعتها اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة خلال العام الدراسي الماضي، توضح للمعلمين ومديري المدارس خطوات التعامل في حال اكتشاف أي إصابة بفيروس «كورونا».