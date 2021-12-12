«الصحة»: 107 إصابات بـ«كورونا» بالعناية الفائقة خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الصحة علي الزناتي. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي عدد الحالات الموجودة بالعناية الفائقة نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 107 حالات.

وحسب النشرة الوبائية المحلية لفيروس «كورونا المستجد»، فإن إجمالي حالات الدخول لمراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 28 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الخروج 20 حالة في الفترة نفسها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 655 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس السبت، منها 126 حالة حرجة. كما سجلت ليبيا 1603 حالات تماثلت للشفاء، و13 وفاة، وفي البيان الذي أصدره المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم.