مديرية أمن مصراتة: هدم سياج على أراضٍ مملوكة للدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 01:14 مساء
من عمليات هدم سياج على أراضٍ مملوكة للدولة واسترجاعها بمنطقة السكت، 12 ديسمبر 2021. (مديرية أمن مصراتة)

أعلنت مديرية أمن مصراتة، الأحد، هدم سياج على أراضٍ مملوكة للدولة واسترجاعها بمنطقة السكت.

وأشارت المديرية في بيان، إلى أن «جهاز الشرطة الزراعية مصراتة هدم السياج بالتعاون مع دورياتها ودوريات الأجهزة الأمنية، وبرفقة غرفة حصر وإزالة المخالفات والاعتداءات على أملاك الدولة»، منوهة إلى «اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم».

وفي نوفمبر الماضي، وجَّه النائب العام المستشار الصديق الصور بحصر التعديات على أملاك الدولة، خلال لقاء بمسؤولي الأمن والنيابة وجهات الضبط القضائي بنطاق مدينة مصراتة.

الاجتماع شهد حضور المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة، ورئيس نيابة غرب مصراتة، ورئيس نيابة شرق مصراتة، ومدير أمن مصراتة، وآمر قوة المهام الخاصة بمديرية أمن مصراتة، ورئيس فرع جهاز الشرطة الزراعية مصراتة، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي مصراتة، ورئيس فرع جهاز المباحث الجنائية الوسطى، ونائب آمر قوة العمليات المشتركة.

من عمليات هدم سياج على أراضٍ مملوكة للدولة واسترجاعها بمنطقة السكت، 12 ديسمبر 2021. (مديرية أمن مصراتة)
من عمليات هدم سياج على أراضٍ مملوكة للدولة واسترجاعها بمنطقة السكت، 12 ديسمبر 2021. (مديرية أمن مصراتة)
من عمليات هدم سياج على أراضٍ مملوكة للدولة واسترجاعها بمنطقة السكت، 12 ديسمبر 2021. (مديرية أمن مصراتة)
من عمليات هدم سياج على أراضٍ مملوكة للدولة واسترجاعها بمنطقة السكت، 12 ديسمبر 2021. (مديرية أمن مصراتة)
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