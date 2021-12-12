مفوضية اللاجئين: إجلاء 176 لاجئا من ليبيا إلى رواندا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 12:57 مساء
لاجئون يغادرون من ليبيا على متن رحلة إنسانية إلى رواندا نظمتها مفوضية اللاجئين 12 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

أعلنت المفوضية العليا السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إجلاء 176 لاجئًا وطالب لجوء ممن وصفتهم بـ«الفئات المستضعفة» من ليبيا على متن رحلة إنسانية إلى رواندا نظمتها المفوضية.

وأشارت المفوضية، في بيان، إلى أن «هذه هي الرحلة الثانية من نوعها إلى رواندا هذا العام، باستخدام آلية العبور الطارئ، حيث كانت الأولى في يوليو».

ونوهت إلى إجلاء «رجال ونساء وأطفال، ضمنهم عدة أطفال رضع من إريتريا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان»، مشيرة إلى أن «العديد منهم كانوا ضحايا الاتجار بالبشر أو ناجين من العنف القائم على نوع الجنس وغيره من أشكال الانتهاكات، وأطلق سراح العديد منهم للتو من مراكز الإيواء».

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وقال جان بول كافالييري، رئيس بعثة المفوضية في ليبيا: «نحن سعداء جدًّا لأننا تمكنا من إجلاء مثل هذه الأعداد الكبيرة من الناس اليوم، خاصة الصغار جدًّا، الذين سيتسنى لهم الآن أن يكبروا في أمان وأن يعيشوا حياة عامرة وكريمة. كما نقدر تعاون السلطات الليبية في تسهيل هذه الرحلة».

ولفت بيان المفوضية إلى أن «طالبي اللجوء سيقيمون في مركز العبور الطارئ في غاشورا برواندا، حيث ستوفر لهم المفوضية السكن والطعام والشراب والرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والتدريب على المهارات الحياتية. وقال أحمد بابا فال ممثل المفوضية في رواندا: «من المطمئن رؤية إجلاء مزيد الأشخاص إلى بر الأمان في رواندا».

وفي أكتوبر الماضي، وقعت كل من حكومة رواندا والاتحاد الأفريقي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتفاقية لتمديد استقبال اللاجئين من ليبيا حتى 31 ديسمبر 2023. وأفاد الاتحاد الأفريقي في بيان، السبت، بأن هذا القرار «يدخل حيز التنفيذ على الفور»، وسيضمن استمرار عملية المعالجة الإلكترونية القائمة في مركز عبور في منطقة غاشورا بشرق رواندا، وتزيد سعته من 500 إلى 700 شخص.

لاجئون يغادرون من ليبيا على متن رحلة إنسانية إلى رواندا نظمتها مفوضية اللاجئين 12 ديسمبر 2021. (فيسبوك)
لاجئون يغادرون من ليبيا على متن رحلة إنسانية إلى رواندا نظمتها مفوضية اللاجئين 12 ديسمبر 2021. (فيسبوك)
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