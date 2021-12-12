اللواء «444 قتال» يعلن ضبط عدد من المطلوبين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 11:38 صباحا
عناصر اللواء «444 قتال» بعد ضبط عدد من المطلوبين، 12 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

أعلنت الوحدة العسكرية «اللواء 444 قتال»، التابعة لقوات حكومة الوحدة الوطنية، القبض على عدد من المطلوبين في نطاق المنطقة العسكرية طرابلس. 

وأشارت في بيان صحفي إلى أن إحدى مفارزها ألقت القبض على «(ع.م، ع.ر، أ.م ) الذين قاموا بعملية سطو مسلح على سد وادي غان وسرقة محتوياته، وإحالتهم لجهات الاختصاص».

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ونوهت إلى القبض على «(أ.م) الذي شن هجومًا مسلحًا على شركة الكهرباء بمدينة ترهونة، حيث قام بالرماية على مقر الشركة، وتمت إحالته لجهات الاختصاص». والقبض «على (س.ف) بعد ضبط 500 لتر من الخمور معه، حيث كان يقوم بتصنيعها وترويجها».

ولفت البيان إلى «القبض على المدعو (ع.م)، الذي تهجم على مركز شرطة السايح لإخراج أحد الموقوفين بالمركز»، و«ضبط 18 شخصًا من الجنسيات الأفريقية في وكر يمارسون فيه الدعارة بمنطقة قصر بن غشير».

سيارة مضبوطة بحوزة أحد المطلوبين، 12 ديسمبر 2021. (فيسبوك)
ضبط عدد من المطلوبين عقب ضبطعم بواسطة اللواء 444 قتال ، 12 ديسمبر 2021. (فيسبوك)
مضبوطات بحوزة المطلوبين، 12 ديسمبر 2021. (فيسبوك)
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