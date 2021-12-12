«الأوقاف» توقع اتفاقية مع وزارة الزراعة لتنظيم بناء المساجد واستصلاح أراضي الوقف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 11:21 صباحا
رئيس الهيئة العامة للأوقاف، محمد إحميدة العباني، مع وزير الزراعة حمد المريمي، 12 ديسمبر 2021. (الهيئة العامة للأوقاف)

وقع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد احميدة العباني، اتفاقية تعاون مشترك مع وزير الزراعة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حمد المريمي، لتنظيم بناء المساجد، واستصلاح أراضي الوقف الزراعية.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن الاتفاق يستهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الطرفين، بما «يسهم في دعم جهود الهيئة، وتحقيق المنفعة العامة المترتبة على وضع آليات ومعايير بناء المساجد في الأراضي الزراعية».

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وتستهدف الاتفاقية، التي وقعت في طرابلس اليوم الأحد، دعم فرص التعاون بين طرفيها، من خلال الاستفادة من الخدمات والخبرات التي تقدمها وزارة الزراعة، وتوظيفها في المصلحة العامة؛ من تأسيس المساجد، وعلاج أوضاعها، ورعاية وقفيات الزروع، وتوفير ما يلزمها لحمايتها وتنميتها، والرفع من محصولها.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل ما اتفق عليه من محاور.

رئيس الهيئة العامة للأوقاف، محمد إحميدة العباني، مع وزير الزراعة حمد المريمي، 12 ديسمبر 2021. (الهيئة العامة للأوقاف)
رئيس الهيئة العامة للأوقاف، محمد إحميدة العباني، مع وزير الزراعة حمد المريمي، 12 ديسمبر 2021. (الهيئة العامة للأوقاف)
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