«الأرصاد» تحذر الصيادين على الساحل من الخمس إلى مصراتة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة تصل سرعتها ظهر غد إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج قد يصل اليوم إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

•الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

•البحر قليل الاضطراب ويكون مضطربًا هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

•السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر من مساء اليوم.

•رياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل ظهر غد إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و3 أمتار.

•درجة حرارة سطح البحر بين 16 و20 درجة مئوية.