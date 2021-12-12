«الأرصاد» تحذر الصيادين على الساحل من الخمس إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 10:57 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة تصل سرعتها ظهر غد إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج قد يصل اليوم إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
•الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
•البحر قليل الاضطراب ويكون مضطربًا هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.
•السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر من مساء اليوم.
•رياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل ظهر غد إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و3 أمتار.
•درجة حرارة سطح البحر بين 16 و20 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
•الرؤيـة جيدة.
•البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، ويكون خفيف الموج على ساحل طبرق.
•السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.
•رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بينما تكون غربية على ساحل بنغازي وشحات، سرعتها بين 5 و20 عقدة.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.75 متر.
•درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و21 مْ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا تعيد لعائلة سيكو توري منزلا صادرته منذ 30 ...
دولى
«حماس» تكشف أسباب الانفجار في مخيم اللاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان
دولى
لمشاهدة حوار السعيطي عبر قناة «wtv»: الأهلي بنغازي يتصدر مشهد الاستثمار بين ...
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. كرواع يخطف الفوز بهدفين لـ«الأخضر» على حساب «النصر»
رياضة محلية
(فيديو) الولايات المتحدة: مقتل أكثر من 50 شخصا إثر إعصار بولاية كنتاكي
دولى
«المفوضية» تتبنى بعض الإجراءات القضائية قبل الإعلان عن قائمة مرشحي الرئاسة
ليبيا
في محاولة لخفض أسعار النفط.. واشنطن تطرح 18 مليون برميل من الاحتياطي
اقتصاد
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (2 - 9 ديسمبر 2021)
ليبيا
تأكيد سعودي - بحريني على ضرورة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
ليبيا
تايوان: إصابة بـ«كورونا» قد يكون مصدرها عضة فأر
طب وصحة
جريدة «الوسط»: الملف الليبي بين أيدي وليامز «كلاكيت ثاني مرة»
ليبيا
كاركاتير حليم - المسؤول في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
«هاميلتون Vs فيرستابن».. من سيحسم الصراع على لقب بطولة العالم للفورمولا-1؟
رياضة عالمية
الحبري يتحدث عن نتائج اجتماع تونس مع الكبير لتوحيد «المركزي»
ليبيا
أعضاء في ملتقى الحوار السياسي يطالبون غوتيريس بالتدخل لإنقاذ خارطة الطريق وتغيير...
ليبيا
موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عالمية في الطاقة
ليبيا
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
معهد دولي: الانتخابات لن تنهي الانقسام في ليبيا و«المنافسة صفرية» على السلطة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي علامات وأعراض نقص فيتامين «أ»؟