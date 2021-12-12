الأرصاد: طقس متقلب على أغلب مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا متقلبًا على أغلب مناطق الشمال، مصحوبًا بانخفاض في درجات الحرارة واحتمال هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية اليوم وغدًا، خصوصًا على مناطق الخليج والشمال الشرقي.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى اليوم على أغلب المناطق بين 15 و22 درجة مئوية، وبين 10 و13 درجة مئوية على المناطق الجبلية.



رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، خاصة على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 10 و18 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، خاصة مناطق الجبل الأخضر وبعض مناطق الخليج مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الجبل الأخضر، وتتحول مساءً إلى شمالية غربية نشطة السرعة على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 16 و21 درجة مئوية، و لا تتجاوز 14 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية.