تسجيل 655 إصابة بـ«كورونا» في ليبيا و13 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 10:34 صباحا
أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 655 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس السبت، منها 126 حالة حرجة.

كما سجلت ليبيا 1603 حالات تماثلت للشفاء، و13 وفاة، وفي البيان الذي أصدره المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم.

وقال المركز، إن مختبراته استقبلت أمس 4863 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4208 منها، فيما تأكدت إصابة 655 حالة، بنسبة حالات موجبة 13.4%.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع خمس حالات بالمنطقة الغربية وثمانية في المنطقة الشرقية، بينما لم تسجل المنطقة الجنوبية أي حالات وفاة بفيروس «كورونا» أمس السبت.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 378 ألفًا و105 حالات، منها 8772 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 363 ألفًا و780 حالة، وسجلت 5553 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

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