«ترحيب حار» من البعثة الأممية باجتماع الحداد والناظوري في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 09:45 صباحا
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، «ترحيبًا حارًّا» بالاجتماع الذي عقد السبت بين رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق ركن أول محمد الحداد، والفريق عبد الرازق الناظوري المكلف مهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر، في سرت.

وأكدت البعثة في بيان اليوم، أنها «تشجع» جميع الأطراف على اتخاذ مزيد الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية.

وفي وقت سابق أمس، التقى الحداد واالناظوري في سرت، وهو أول لقاء من نوعه يجمع الطرفين.

- الناظوري: اللقاء مع الحداد كان «وديا جدا» وسنوحد المؤسسة العسكرية دون تدخل أجنبي
- المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش يعتبر لقاء الحداد والناظوري «خطوة لتوحيد المؤسسة العسكرية»

وقال الناظوري، إن اللقاء «كان وديًّا جدًّا، وتفاهمنا أسرع مما يتوقع الشعب الليبي»، مضيفًا: «نحن الليبيين سنوحد المؤسسة العسكرية دون تدخل أجنبي».

وتابع في تصريحات على هامش لقائه مع الحداد اليوم، أن اللقاء كان ليبيًّا – ليبيًّا «صافيًّا»، كما أن «كل وجهات النظر متقاربة».

فيما عبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن إشادة المجلس بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، باللقاء، مؤكدًا أن المجلس يعتبر اللقاء، «خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية».

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