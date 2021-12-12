بالصور: «الشؤون الاجتماعية» تطلق مشروع إدماج ذوي الإعاقة بحضور أبو جناح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 09:52 صباحا
من حفل إطلاق مشروع إدماج ذوي الإعاقة, 12 ديسمبر 2021. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

أطلقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، السبت، مشروع إدماج ذوي الإعاقة، برعاية وحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، رمضان أبو جناح، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت الكيلاني، في بيان للوزارة السبت، الاهتمام بهذه الفئة وإعطاءها كافة حقوقها «بأفضل مما سبق»، مثمنة مجهودات القائمين على هذا المشروع، كما أشادت بدور ومجهودات وزارة التعليم العالي باعتبارها صاحبة الفكرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك عديد المشاريع التي تصب في مصلحة فئة ذوي الإعاقة .

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فيما أوضح بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة، أن اتفاقية المشروع الوطني لادماج ذوي الإعاقة، تهدف إلى التعاون والشراكة بين وزارات الاقتصاد والتجارة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم، والتعليم التقني والفني، والهيئة العامة للمعلومات، في تفعيل إدارات ومكاتب دعم وتمكين ذوي الإعاقة بكافة القطاعات، وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك توفير فرص عمل بمختلف المجالات ودعم المشاريع والأنشطة الاقتصادية لذوي الإعاقة.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أهمية الاتفاقية والعمل بها في ادماج الأشخاص ذوي الهمم، وسط فئات المجتمع ومنحهم الفرص في إقامة المشاريع التجارية والاستثمارية، والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة دعمت عددًا من المشروعات الصغرى والمتوسطة للأشخاص ذوي الهمم من خلال البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، كما ستعمل مع كافة الوزارات والهيئات المختصة على تفعيل الاتفاقية بالشكل المطلوب وفق خطة عمل مشتركة.

حضر مراسم التوقيع رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة، ورئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للمشروع الوطني لادماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

من حفل إطلاق مشروع إدماج ذوي الإعاقة, 12 ديسمبر 2021. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
من حفل إطلاق مشروع إدماج ذوي الإعاقة, 12 ديسمبر 2021. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
من حفل إطلاق مشروع إدماج ذوي الإعاقة, 12 ديسمبر 2021. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
من حفل إطلاق مشروع إدماج ذوي الإعاقة, 12 ديسمبر 2021. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
من حفل إطلاق مشروع إدماج ذوي الإعاقة, 12 ديسمبر 2021. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
من حفل إطلاق مشروع إدماج ذوي الإعاقة, 12 ديسمبر 2021. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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