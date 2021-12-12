سرقة أسلاك كهرباء بطول 2100 متر من منطقتين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 12:46 صباحا
فني بشركة الكهرباء يزيل توصيلات غير قانونية في طرابلس، 16 مارس 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، سرقة أسلاك ضغط عال بطول 2100 مترًا من منطقتين.

وتعرض خط موسى من فرعية قردان دائرة توزيع قصر بن غشير إلى سرقة 900 متر أسلاك؛ ما تسبب في فقد التغذية عن 23 محولًا، وفق بيان صادر عن الشركة.

- سرقة أسلاك كهرباء بطول 1950 مترا من 3 مناطق

وأشار البيان إلى سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1200 متر علي خط الدافنية الغربية من 30 الدافنية التابع لدائره توزيع شرق زليتن؛ ما أدى لفقد التغذية عن 15 محولًا.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرُّض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، وسبق أن انتقدت خاصة ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وطالبت بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.

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