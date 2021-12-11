حرس المرافق التعليمية بالمنطقة الشرقية يرفضون «قرار» ضمهم لـ«الداخلية»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 11 ديسمبر 2021, 11:48 مساء
من لقاء المنفي مع ممثلي حرس المرافق التعليمية بالمنطقة الشرقية، 11 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد مسؤولو حرس المرافق التعليمية بالمنطقة الشرقية، السبت، رفضهم قرار ضمهم إلى وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهم برئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وبُحث خلاله أوضع حرس المرافق التعليمية بالمنطقة الشرقية، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وخلال اللقاء، طالب ممثلو حرس المرافق التعليمية المنفي بضرورة «التدخل» و«الوقوف معم». فيما وعدهم المنفي بـ«التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتسوية أوضاعهم الإدارية»، وفق البيان.

واحتفلت وزارة الداخلية في يونيو الماضي، بـ«إعادة تأسيس» جهاز حراسة المرافق التعليمية. وأكد وزير الداخلية، خالد مازن، في كلمته أثناء الحفل أهمية ودور جهاز حراسة المرافق التعليمية لتأمين وصون المرافق والمؤسسات التعليمية.

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