إصدار أول شهادة إلكترونية للحالة الجنائية بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 09:40 مساء
من فعاليات إصدار أول شهادة إلكترونية للحالة الجنائية بمصراتة، 11 ديسمبر 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، إصدار أول شهادة إلكترونية للحالة الجنائية بفرع جهاز المباحث الجنائية فرع الوسطى بمدينة مصراتة.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار وزير الداخلية رقم «1730» لسنة 2021 بخصوص إصدار شهادة الحالة الجنائية إلكترونيًّا؛ وضمن التعاون المشترك بين جهاز المباحث الجنائية ومركز المعلومات والتوثيق، في إطار خطة وزارة الداخلية للتحول الرقمي، حسب بيان للوزارة.

وحسب البيان، فإن فريقًا من المهندسين والفنيين التابعين لمركز المعلومات يتولى ربط هذه الفروع بالمنظومة الرئيسية تباعًا، حتى تصبح خدمة إصدار شهادات الحالة الجنائية الإلكترونية متاحة لكل المواطنين في ليبيا.

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وحضر إطلاق الخدمة مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، العميد طارق كعيبة، ومسئول المتابعة بلجنة المشروع الوطني للمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية، العقيد خالد البلعزي، ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق، العقيد البهلول شنانة، ورئيس وأعضاء فرع جهاز المباحث الوسطى ومجموعة من الفنيين عن شركة «المدار الجديد».

وفي أغسطس، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق المراحل التجريبية لخدمة تطبيق شهادة الحالة الجنائية من خلال أجهزة الهواتف المحمولة. وقالت الوزارة إن التطبيق «يأتي ضمن الخدمات التي يعتزم مركز المعلومات والتوثيق إطلاقها لتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء بالوزارة تقنيًّا وخدميًّا».

من فعاليات إصدار أول شهادة إلكترونية للحالة الجنائية بمصراتة، 11 ديسمبر 2021. (وزارة الداخلية)
من فعاليات إصدار أول شهادة إلكترونية للحالة الجنائية بمصراتة، 11 ديسمبر 2021. (وزارة الداخلية)
من فعاليات إصدار أول شهادة إلكترونية للحالة الجنائية بمصراتة، 11 ديسمبر 2021. (وزارة الداخلية)
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