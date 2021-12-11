الكوني مشيدا باجتماع الحداد والناظوري: لقاء تاريخي وخطوة لتوحيد المؤسسة العسكرية

عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، (أرشيفية: المجلس الرئاسي)

أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بلقاء رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق ركن أول محمد الحداد، والفريق عبد الرازق الناظوري المكلف مهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر، في سرت اليوم، مؤكدا أنه «لقاء تاريخي».

وكتب الكوني، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «نشيد باللقاء التاريخي الذي جمع قيادتي جيشنا في سرت»، مضيفا أنها الخطوة الأهم في «صيرورة الأحداث السياسية حتى الآن، وباتجاه تحقق وحدة هذه المؤسسة والوطن».

وشدد على أن هذه الخطوة تضمن «مناخاً ملحمياً» لإنجاح الانتخابات، واختيار الشعب لرئيسه وبرلمانه، وقيام الدولة، مطالبا ضباط وأفراد «جيشنا كافة» أن يلتفوا حولهما «سنداً وقوة».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عبر في وقت سابق، عن إشادة المجلس بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، باللقاء، مؤكدا أن المجلس يعتبر اللقاء، «خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية».

وفي وقت سابق، التقى الحداد واالناظوري في سرت، وهو أول لقاء من نوعه يجمع الطرفين.

- المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش يعتبر لقاء الحداد والناظوري «خطوة لتوحيد المؤسسة العسكرية»

وقال الناظوري، إن اللقاء «كان وديًّا جدًّا، وتفاهمنا أسرع مما يتوقع الشعب الليبي»، مضيفًا: «نحن الليبيين سنوحد المؤسسة العسكرية دون تدخل أجنبي».

وتابع في تصريحات على هامش لقائه مع الحداد اليوم، أن اللقاء كان ليبيًّا – ليبيًّا «صافيًّا»، كما أن «كل وجهات النظر متقاربة».