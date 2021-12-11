المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش يعتبر لقاء الحداد والناظوري «خطوة لتوحيد المؤسسة العسكرية»

اجتماع سابق للمجلس الرئاسي, (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

عبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن إشادة المجلس بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بلقاء رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق ركن أول محمد الحداد، والفريق عبد الرازق الناظوري المكلف مهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر، في سرت اليوم.

وقال المنفي، في بيان اليوم للمجلس الرئاسي، إن المجلس يعتبر اللقاء، «خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية».

- الناظوري: اللقاء مع الحداد كان «وديا جدا» وسنوحد المؤسسة العسكرية دون تدخل أجنبي

وفي وقت سابق، التقى الحداد واالناظوري في سرت، وهو أول لقاء من نوعه يجمع الطرفين.

وقال الناظوري، إن اللقاء «كان وديًّا جدًّا، وتفاهمنا أسرع مما يتوقع الشعب الليبي»، مضيفًا: «نحن الليبيين سنوحد المؤسسة العسكرية دون تدخل أجنبي».

وتابع في تصريحات على هامش لقائه مع الحداد اليوم، أن اللقاء كان ليبيًّا – ليبيًّا «صافيًّا»، كما أن «كل وجهات النظر متقاربة».