تطعيم العاملين بمطار معيتيقة ضد «كورونا» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 08:20 مساء
تطعيم العاملين بمطار معيتيقة ضد «كورونا»، 11 ديسمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

تلقى العاملون بمطار معيتيقة الدولي، اليوم السبت، اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد»، على ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وبينما لم يوضح بيان صادر عن المركز بالخصوص نوعية اللقاح، غير أنه كشف أن التطعيم جاء بالتنسيق مع مكتب المنسق الوطني للتطعيمات التابع له، ومكتب الرقابة الصحية الدولية بمطار معيتيقة، وإداراة الخدمات الصحية طرابلس.

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ووفقًا لأحدث تقرير وبائي صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد سجلت ليبيا 453 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في المتوسط خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض 9% عن الأسبوع السابق.

وأظهر التقرير، الذي غطي الفترة من 3 إلى 9 ديسمبر الجاري، استقرار مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط أسبوعي بنهاية الأسبوع عند 13%، منبهًا إلى انخفاض طفيف في عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الأسبوع، حيث سجلت 10 حالات يوميًّا في المتوسط، فيما استقر مؤشر معدل الوفيات عند 1.55% للأسبوع الثاني على التوالي.

تطعيم العاملين بمطار معيتيقة ضد «كورونا»، 11 ديسمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
تطعيم العاملين بمطار معيتيقة ضد «كورونا»، 11 ديسمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
تطعيم العاملين بمطار معيتيقة ضد «كورونا»، 11 ديسمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
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