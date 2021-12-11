انخفاض إصابات ووفيات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

تطعيم الدفعة الأولى من موظفي مركز خدمة المواطن, 16 أكتوبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

سجلت ليبيا 453 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في المتوسط خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض 9% عن الحالات المسجلة في الأسبوع السابق، وفق التقرير الوبائي الصادر، اليوم السبت، عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأظهر التقرير، الذي غطي الفترة من 3 إلى 9 ديسمبر الجاري، استقرار مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط أسبوعي بنهاية الأسبوع عند 13%.

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وكشف أن ذلك رافق انخفاض عدد الاختبارات المسجلة للكشف عن الوباء بنسبة 6% خلال الأسبوع المذكور عن الأسبوع السابق، حيث سجل 4094 اختبارًا يوميًّا في المتوسط.

وبالنسبة لحالات الوفاة، فقد شهدت هي الأخرى انخفاضًا طفيفًا، حيث سجل التقرير 10 حالات يوميًّا في المتوسط، فيما استقر مؤشر معدل الوفيات عند 1.55% للأسبوع الثاني على التوالي.