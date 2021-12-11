اللافي: لقاء الحداد والناظوري خطوة في «مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة وجيشها الموحد»

عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي. (الإنترنت)

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إن اللقاء الذي جمع رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق ركن أول محمد الحداد، والفريق عبد الرازق الناظوري المكلف مهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر، في سرت اليوم، يمثل «خطوة في مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة وجيشها الموحد».

وتابع اللافي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك»، أن المجلس الرئاسي سعى من اليوم الأول من مهمته إلى «تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد، وتسخير كل قطرة عرق في تنمية بلادنا»، مضيفًا: «وفقنا الله أن وصلنا إلى هذا اليوم الذي يجلس فيه شخصيتان عسكريتان لا يشك أحد في ولائهما للوطن، يجلسان ولا أجندة أمامهما سوى أجندة ليبيا الواحدة، التي يذود جيشها الموحد عن حياضها، ويحمي أراضيها، ومكتسباته».

وشدد على أن لقاء الحداد والناظوري يمثل خطوة نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة وجيشها الموحد الذي «يتولى الذود عن حياضها وحماية حدودها».

وثمن اللافي «كافة الجهود التي أوصلتنا لهذا اليوم، والذين كرسوا كل وقتهم لوأد شبح الحرب والفرقة».

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وفي وقت سابق، التقى الحداد واالناظوري في سرت، وهو أول لقاء من نوعه يجمع الطرفين.

وقال الناظوري، إن اللقاء «كان وديًّا جدًّا وتفاهمنا أسرع مما يتوقع الشعب الليبي»، مضيفًا: «نحن الليبيين سنوحد المؤسسة العسكرية دون تدخل أجنبي».

وتابع في تصريحات على هامش لقائه مع الحداد اليوم، أن اللقاء كان ليبيًّا – ليبيًّا «صافيًّا»، كما أن «كل وجهات النظر متقاربة».