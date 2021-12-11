شفاء 22 حالة «كورونا» و105 إصابات بمراكز العزل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 04:36 مساء
تطعيم أحد الأشخاص ضد «كورونا». (مركز مكافحة الأمراض)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، شفاء 22 مصابًا بفيروس «كورونا» المستجد في مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية، ومغادرتهم بعد تعافيهم بشكل كامل.

في حين دخل إلى المراكز في الفترة نفسها، 26 حالة، حسب النشرة الوبائية الصادرة عن الوزارة، اليوم السبت.

كما كشفت النشرة الوبائية أيضًا وجود 105 حالات تتلقى العلاج في غرف العناية الفائقة.

- توصية بزيادة اختبارات «كورونا» في المناطق الشرقية والجنوبية بسبب «أوميكرون»

وفي وقت سابق من اليوم، أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بضرورة تكثيف حملات التطعيم ضد فيروس كورنا المستجد، وإجراء الاختبارات والكشف الطبي خصوصًا في المناطق الشرقية والجنوبية، وذلك مع انتشار متحور «أوميكرون» في عدد من دول العالم منها تونس.

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