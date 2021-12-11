توصية بزيادة اختبارات «كورونا» في المناطق الشرقية والجنوبية بسبب «أوميكرون»

موظفات في حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» بطبرق, 3 أغسطس 2021. (الإنترنت)

أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بضرورة تكثيف حملات التطعيم ضد فيروس كورنا المستجد، وإجراء الاختبارات والكشف الطبي خصوصًا في المناطق الشرقية والجنوبية، وذلك مع انتشار متحور «أوميكرون» في عدد من دول العالم منها تونس.

وجاء في تقرير للمركز اليوم السبت، عن الوضع الوبائي الأسبوعي لجائحة كورونا عن الفترة من 3 إلى 9 ديسمبر الجاري، أنه جرى تسجيل «أومیكرون» في 57 دولة على الأقل، موضحًا أنه من بين الدول التي سُجِّل بها المتحور والتي قد تمثل نقطة دخوله إلى ليبيا كل من: تونس ونيجيريا والإمارات والسعودية وبريطانيا.

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دعم مراكز العزل وفرق مكافحة العدوى.. ضرورة

وشدَّد التقرير على ضرورة دعم مراكز العزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية بها، ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية، فضلًا عن رفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة وفريق إدارة المعلومات الخاص بالجائحة لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر.

ونوه بأن المؤشرات الوبائية تشير إلى «سرعة انتشار المتحور أوميكرون عالميًا ومن المتوقع سيطرته على المشهد الوبائي خلال 8 أسابيع... لكن منطقة شرق المتوسط ودول الجوار لا تزال تتمتع باستقرار نسبي في الوضع الوبائي».

استقرار مع تحذيرات بتغير الوضع الوبائي

وأكد مركز مكافحة الأمراض أن الوضع الوبائي في ليبيا لا يزال يشهد استقرارًا خلال الأسبوع «بالرغم من تسجيل ارتفاعات ملحوظة في بعض المؤشرات مما قد ينبئ بتغير في الوضع الوبائي وظهور بؤر جديدة للمرض في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية».

وأشار إلى الترقب العالمي لزيادات قياسية في أعداد المصابين نتيجة لظهور متحور أومیكرون، مع زياددة في عدد الإصابات في بعض المناطق الصحية مثل الأميركتين وأفريقيا، حيث بلغت الزيادات الأسبوعية 20% و97% في المنطقتين على التوالي.

وأوضح التقرير أن الكثير من الزيادات المسجلة هذا الأسبوع هي نتيجة الزيادات في معدلات الاختبارات التي يتم إجراؤها للكشف عن مدى انتشار المتحور، مع ارتفاع نسبة الوفيات 10%، لتسجل 52 ألفًا و641 شخصًا خلال الأسبوع الماضي، فيما سجلت منطقة شرق المتوسط استقرارًا في عدد الحالات هذا الأسبوع.