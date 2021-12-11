صنع الله يزور ترهونة لمناقشة إمكانية تنفيذ مشروعات بنية تحتية في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 02:29 مساء
صنع الله خلال لقائه مسؤولين بمدينة ترهونة، 11 ديسمبر 2021. ( مؤسسة النفط)

زار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مدينة ترهونة، صباح اليوم السبت، لتفقُّد أعمال دعم المؤسسة لمستشفى ترهونة العام، ومناقشة إمكانية تقديم برامج لتدريب الشباب، ودعم المدينة في مجالات لتحسين البينة التحتية.

والتقى صنع الله مع رئيس المجلس التسييري للمدينة محمد الكشر، وعضو مجلس النواب عن المدينة أبوبكر سعيد على هامش الزيارة.

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وحضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة العماري محمد ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبدالدائم، ومدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس ترهونة التسييري مصطفى الزورق ومدير مستشفى ترهونة عبدالسلام الشريدي.

والخميس الماضي، بحث صنع الله مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية مشروعي مصفاة الجنوب لتكرير النفط، وتطوير حقل العطشان لتوفير الغاز لمحطة أوباري.

صنع الله خلال زيارته لمدينة ترهونة، 11 ديسمبر 2021. ( مؤسسة النفط)
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