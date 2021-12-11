الأرصاد تحذر الصيادين من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 02:19 مساء
نشرة الصيد البحري اليوم السبت 11 ديسمبر 2021. (الإنترنت)

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية اليوم على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى مصراتة، وجنوبية غربية إلى غربية على ساحل بنغازي وشحات تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربًا على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة مساء الغد على ساحل الخمس ومصراتة.
• رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من زوارة الى مصراتة، سرعتها بين 10 و25 عقدة، تصل إلى 30 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.75 متر، ويصل إلى 3.5 متر على ساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و20 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا على ساحل بنغازي وشحات.
• السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا.
• رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة على ساحل بنغازي وشحات.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و21 درجة مئوية.

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