الجرندي: أمن واستقرار ليبيا يمثل أولوية لتونس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 12:26 مساء
وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي في لقائه مع السفير الألماني لدى تونس بيتر بروغل. (الخارجية التونسية)

قال وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي إن بلاده «لن تدّخر أيّ جهد من أجل المضيّ قدمًا بالمسار السياسي الليبي»، مؤكدًا أن أمن واستقرار ليبيا «يمثل أولويّة لتونس»، وذلك خلال لقائه مع سفير ألمانيا لدى تونس بيتر بروغل.

وذكرت الخارجية التونسية أن السفير الألماني عبَّر عن ارتياح بلاده لـ«الدور الإيجابي الذي تلعبه تونس في المنطقة من أجل المساهمة بصفة فعَّالة في المجهودات الرامية إلى إيجاد حلول للقضايا في المنطقة وخاصة منها الملف الليبي».

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وناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين تونس وبرلين وسُبل تطويرها وخاصة في مجالات التعاون والشراكة الاقتصادية بما في ذلك المبادلات التجارية والاستثمارات الألمانية في تونس.

وتحدَّث الجرندي عن اهتمام بلاده بملف الطاقة المتجددة والمساهمة في المجهودات الدولية الرامية إلى مكافحة ظاهرة التغيُّر المناخ بالتعاون مع ألمانيا والمجتمع الدولي.

وأشار إلى اهتمام تونس بـ«إعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي»، والمساعي التي تقوم بها السلطات لدى البلدان الأوروبية ولدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن؛ فيما أكد السفير الألماني بروغل دعم بلاده لاسترداد هذه الأموال.

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