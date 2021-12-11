الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (2 - 9 ديسمبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 12:10 مساء
أسعار صرف الدينار مقابل العملات الدولية على نحو أسبوعي.

تباين الأداء الأسبوعي لسعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية خلال الفترة بين 2 و9 ديسمبر الجاري.

وحسب النشرة الرسمية لأسعار العملات الصادرة عن المصرف المركزي، استقر سعر الدولار الأميركي يوم الخميس عند 4.59 دينار مقابل السعر الذي سجَّله نهاية تداولات الأسبوع قبل الماضي، كما بقي اليورو على مستوى 5.20 دينار. وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 6.07 د‫ينار مقابل 6.10 دينار الأسبوع قبل الماضي بفارق 3 قروش. وحافظ الريال السعودي على مستوى 1.22 دينار، والدرهم الإماراتي 1.25 دينار والدينار التونسي عند 1.58 دينار وهبطت الليرة التركية على نحو هامشي بفارق قرش مسجلة 0.33 دينار مقابل 0.34 دينار، فيما بقي اليوان الصيني عند 0.72 د‫ينار.

وفي السوق الموازية، هبط الدولار إلى 4.98 دينار مقابل 5.05 دينار، وبفارق 7 قروش. كما تراجع اليورو بفارق 4 قروش، مسجلًا 5.56 دينار مقابل 5.60 دينار واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، والليرة التركية عند 0.40 دينار. كما حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.75 دينار.

وهبط سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 205 دنانير مقارنة بـ207 دنانير، بفارق قرشين.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تايوان: إصابة بـ«كورونا» قد يكون مصدرها عضة فأر
طب وصحة
تونس أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العرب
رياضة عالمية
فنلندا تعتزم شراء 64 مقاتلة «إف 35» مقابل 9.5 مليار دولار
دولى
10 أميركيين يحلمون بإعادة الولايات المتحدة للقمر
علوم وتكنولوجيا
باحثون يطورون لقاحا واعدا مضادا للإيدز
طب وصحة
الولايات المتحدة: التضخم يصل إلى أعلى زيادة منذ 39 سنة
اقتصاد
انتهت عبر «WTV» .. مباراة «الأهلي بنغازي 2-0 الهلال» في الدوري الليبي
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV» .. مباراة «الأهلي بنغازي 2-0 الهلال» في الدوري الليبي
رياضة محلية
«التزام» فرنسي بدعم مكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: الملف الليبي بين أيدي وليامز «كلاكيت ثاني مرة»
ليبيا
كاركاتير حليم - المسؤول في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
دوري أبطال أوروبا: فياريال يكمل عقد ثمن النهائي بفوزه المثير على أتالانتا
رياضة عالمية
روسيا ترد بتصعيد نووي على تحركات «ناتو» بشأن أوكرانيا
دولى
الولايات المتحدة تدرب ليبيين «لمنع الإرهابيين» من دخول البلاد
ليبيا
«هاميلتون Vs فيرستابن».. من سيحسم الصراع على لقب بطولة العالم للفورمولا-1؟
رياضة عالمية
تعرف على موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. وطريقة سحبها
رياضة عالمية
الحبري يتحدث عن نتائج اجتماع تونس مع الكبير لتوحيد «المركزي»
ليبيا
مجلس الدولة يطلق مبادرة لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في فبراير المقبل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد عبر قناة «WTF».. أول نزال احترافي في أوروبا للفلاح الليبي أمام مورات التركي