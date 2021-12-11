«الأرصاد» يعلن تفاصيل الحالة الجوية: تقلبات ورياح قوية وأمطار متفرقة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 11:45 صباحا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود تقلبات جوية، اليوم السبت، على مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة إلى قوية أحيانًا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من مساء اليوم وغدًا الأحد على بعض المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة:
- السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم وغدًا على بعض المناطق، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على مناطق الساحلية، قد تصل سرعتها أحيانًا إلى أكثر من 55 كيلو مترًا في الساعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة وغبار.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 18 و23 درجة، ولا تتجاوز 16 درجة على مناطق الجبل الغربي، وتسجل انخفاضًا غدًا على أغلب مناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده:
- السماء قليلة السحب، تتكاثر من مساء اليوم وغدًا على بعض المناطق الساحلية خاصة مناطق الجبل الأخضر وبعض مناطق الخليج مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح جنوبية غربية إلى غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتكون نشطة السرعة على مناطق الجبل الأخضر وتتحول مساء غدٍ إلى شمالية غربية.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين 16 و22 ردجة، وتسجل انخفاضًا غدًا، خاصة على مناطق جبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق.
- الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول غدًا إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 19 و24 درجة، وتسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق.

الكفرة - السرير- تازربو:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
-الرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و23 درجة، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على الكفرة.

** غروب شمس اليوم السبت على مدينة طرابلس عند الساعة 18:01، وشروق الشمس غدًا عند الساعة 08:00.

خريطة بتوزيع درجات الحرارة المتوقعة على مختلف المناطق الليبية الإثنين 13 ديسمبر 2021. (المركز الوطني للأرصاد)
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