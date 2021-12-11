وزارة العدل: «لصوتي قيمة» شعار يكفل حرية التصويت في الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 11:27 صباحا
شعار وزارة العدل. (الإنترنت)

أكدت وزارة العدل على أحقية كل مواطن ليبي في أن يسمع صوته ليكون له دور في صنع القرارات التي تمثل مجتمعاته وأن يكون قادرًا على اختيار من يمثله في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، معلنة إطلاق شعار «لصوتي قيمة» لتحقيق هذا الهدف.

وشدَّدت الوزارة، في بيان مساء الجمعة، على ضرورة ضمان حرية الأفراد في اختيار ممثليهم بجميع مؤسسات الدولة وأن يتولوا المناصب العامة، فضلًا عن الإدلاء بأصواتهم في المسائل الأساسية التي تشكل مصير الفرد والجماعة.

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ولمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر في 10 ديسمبر 1948، قالت الوزارة إنها مستمرة في رصد جمیع انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا، داعية إلى نبذ جميع مظاهر التمييز والعنف.

وأشارت إلى أهمية تحقيق مبدأ المساواة بين كل الليبيين وضمان حرية الرأي والتعبير والدعوة إلى إعادة بناء الثقة في العدالة وفي نزاهة القوانين والمؤسسات ودعوة جميع السلطات والجهات الحكومية وغير الحكومية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأضاف الوزارة أنها تتابع «ما يحصل من انتهاكات تمس بني الإنسان مع الترحيب بالتعاون مع جميع السلطات والمنظمات المحلية والدولية في مجال تعزيز حقوق الإنسان».

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