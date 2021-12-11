«الداخلية» تعلن القبض على قائد العصابة المتسببة في مقتل مساعد ضابط بالخمس

عناصر العصابة التي قتلت مساعد ضابط في الخمس بعد إلقاء وزارة الداخلية القبض عليهم . (الوزارة)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة القبض على قائد العصابة التي تسبَّبت في مقتل مساعد الضابط محمد عبدالله الدهماني، وذلك خلال اشتباكات بمدينة الخمس، جرت مساء الخميس الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء الجمعة، أنه جرى القبض على المتهم ويدعى «القنتشه» وباقي التشكيل الإجرامي أثناء مداهمة أحد أوكارهم بمنطقة سيلين بالخمس، وذلك على يد إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبالتعاون مع مديرية أمن الخمس.

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وأكد البيان عزم الوزارة على «الاستمرار في محاربة المجرمين والخارجين على القانون لكي ينعم الوطن بالأمن والسكينة ويكون القانون هو السيف الرادع لقطع دابر المجرمين».

وجرت الاشتباكات أثناء مداهمة مصنع للخمور ووكر للمخدرات في منطقة سيلين، وقتل خلالها مساعد الضابط محمد عبدالله الدهماني، التابع لإدارة المهام الخاصة.

أحد عناصر العصابة التي قتلت مساعد ضابط في الخمس بعد إلقاء وزارة الداخلية القبض عليهم . (الوزارة)

أحد عناصر العصابة التي قتلت مساعد ضابط في الخمس بعد إلقاء وزارة الداخلية القبض عليهم . (الوزارة)