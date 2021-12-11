«الداخلية» تعلن القبض على قائد العصابة المتسببة في مقتل مساعد ضابط بالخمس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 10:56 صباحا
عناصر العصابة التي قتلت مساعد ضابط في الخمس بعد إلقاء وزارة الداخلية القبض عليهم . (الوزارة)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة القبض على قائد العصابة التي تسبَّبت في مقتل مساعد الضابط محمد عبدالله الدهماني، وذلك خلال اشتباكات بمدينة الخمس، جرت مساء الخميس الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء الجمعة، أنه جرى القبض على المتهم ويدعى «القنتشه» وباقي التشكيل الإجرامي أثناء مداهمة أحد أوكارهم بمنطقة سيلين بالخمس، وذلك على يد إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبالتعاون مع مديرية أمن الخمس.

- تشييع جثمان مساعد ضابط «استشهد» في مداهمة بالخمس

وأكد البيان عزم الوزارة على «الاستمرار في محاربة المجرمين والخارجين على القانون لكي ينعم الوطن بالأمن والسكينة ويكون القانون هو السيف الرادع لقطع دابر المجرمين».

وجرت الاشتباكات أثناء مداهمة مصنع للخمور ووكر للمخدرات في منطقة سيلين، وقتل خلالها مساعد الضابط محمد عبدالله الدهماني، التابع لإدارة المهام الخاصة.

أحد عناصر العصابة التي قتلت مساعد ضابط في الخمس بعد إلقاء وزارة الداخلية القبض عليهم . (الوزارة)
أحد عناصر العصابة التي قتلت مساعد ضابط في الخمس بعد إلقاء وزارة الداخلية القبض عليهم . (الوزارة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تايوان: إصابة بـ«كورونا» قد يكون مصدرها عضة فأر
طب وصحة
تونس أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العرب
رياضة عالمية
فنلندا تعتزم شراء 64 مقاتلة «إف 35» مقابل 9.5 مليار دولار
دولى
10 أميركيين يحلمون بإعادة الولايات المتحدة للقمر
علوم وتكنولوجيا
باحثون يطورون لقاحا واعدا مضادا للإيدز
طب وصحة
الولايات المتحدة: التضخم يصل إلى أعلى زيادة منذ 39 سنة
اقتصاد
انتهت عبر «WTV» .. مباراة «الأهلي بنغازي 2-0 الهلال» في الدوري الليبي
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV» .. مباراة «الأهلي بنغازي 2-0 الهلال» في الدوري الليبي
رياضة محلية
«التزام» فرنسي بدعم مكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: الملف الليبي بين أيدي وليامز «كلاكيت ثاني مرة»
ليبيا
كاركاتير حليم - المسؤول في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
دوري أبطال أوروبا: فياريال يكمل عقد ثمن النهائي بفوزه المثير على أتالانتا
رياضة عالمية
روسيا ترد بتصعيد نووي على تحركات «ناتو» بشأن أوكرانيا
دولى
الولايات المتحدة تدرب ليبيين «لمنع الإرهابيين» من دخول البلاد
ليبيا
«هاميلتون Vs فيرستابن».. من سيحسم الصراع على لقب بطولة العالم للفورمولا-1؟
رياضة عالمية
تعرف على موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. وطريقة سحبها
رياضة عالمية
الحبري يتحدث عن نتائج اجتماع تونس مع الكبير لتوحيد «المركزي»
ليبيا
مجلس الدولة يطلق مبادرة لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في فبراير المقبل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استبعاد إبل محقونة بالبوتوكس من مسابقة سعودية للجِمال