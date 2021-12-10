وزير الدولة لحقوق الإنسان: حكومة الوحدة ستدعم ضحايا الانتهاكات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 11:41 مساء
شعار حكومة الوحدة، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبوخزام إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ستعمل بالتعاون مع السلطات المختصة لصالح ضحايا الانتهاكات الإنسانية والقضاء على كافة أشكال العنف.

وأضاف، أن الحكومة حريصة على تعزيز حقوق المواطنين المدنية والسياسية، حسب كلمة لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الجمعة، نقلتها صفحة «حكومتنا»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- المنقوش: حرية التعبير والرأي حق أصيل ومكفول لكل إنسان
-  مع قرب الانتخابات.. مجموعة العمل الحقوقية تتحدث عن «عراقيل» أمام المجمتع المدني في ليبيا

 

ولنفس المناسبة، دعا الرؤساء المشاركون في مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن عملية برلين، هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، ‏السلطات الليبية لـ«ضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلدهم بطريقة فعالة»، وحضوا على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في الانتخابات المقبلة.

وقالوا: «يستحق الليبيون أن تُسمع أصواتهم، دون ترهيب أو خوف»، ودعوا السلطات الليبية إلى حماية «المجتمع المدني، ووضع التشريعات الملائمة التي تحترم حقوق كل الليبيين للمساهمة في الحياة العامة، وضمان المحاسبة عند اختراق هذه الحقوق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فنلندا تعتزم شراء 64 مقاتلة «إف 35» مقابل 9.5 مليار دولار
دولى
10 أميركيين يحلمون بإعادة الولايات المتحدة للقمر
علوم وتكنولوجيا
باحثون يطورون لقاحا واعدا مضادا للإيدز
طب وصحة
الولايات المتحدة: التضخم يصل إلى أعلى زيادة منذ 39 سنة
اقتصاد
انتهت عبر «WTV» .. مباراة «الأهلي بنغازي 2-0 الهلال» في الدوري الليبي
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV» .. مباراة «الأهلي بنغازي 2-0 الهلال» في الدوري الليبي
رياضة محلية
«التزام» فرنسي بدعم مكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: الملف الليبي بين أيدي وليامز «كلاكيت ثاني مرة»
ليبيا
كاركاتير حليم - المسؤول في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
دوري أبطال أوروبا: فياريال يكمل عقد ثمن النهائي بفوزه المثير على أتالانتا
رياضة عالمية
روسيا ترد بتصعيد نووي على تحركات «ناتو» بشأن أوكرانيا
دولى
الولايات المتحدة تدرب ليبيين «لمنع الإرهابيين» من دخول البلاد
ليبيا
«هاميلتون Vs فيرستابن».. من سيحسم الصراع على لقب بطولة العالم للفورمولا-1؟
رياضة عالمية
تعرف على موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. وطريقة سحبها
رياضة عالمية
الحبري يتحدث عن نتائج اجتماع تونس مع الكبير لتوحيد «المركزي»
ليبيا
مجلس الدولة يطلق مبادرة لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في فبراير المقبل
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات الدوري الليبي بعد الأسبوع الثالث.. 52 هدفا.. وصدارة...
رياضة محلية
حضري التوست الأسمر في مطبخك
كوجينة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استبعاد إبل محقونة بالبوتوكس من مسابقة سعودية للجِمال