وزير الدولة لحقوق الإنسان: حكومة الوحدة ستدعم ضحايا الانتهاكات

شعار حكومة الوحدة، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبوخزام إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ستعمل بالتعاون مع السلطات المختصة لصالح ضحايا الانتهاكات الإنسانية والقضاء على كافة أشكال العنف.

وأضاف، أن الحكومة حريصة على تعزيز حقوق المواطنين المدنية والسياسية، حسب كلمة لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الجمعة، نقلتها صفحة «حكومتنا»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ولنفس المناسبة، دعا الرؤساء المشاركون في مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن عملية برلين، هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، ‏السلطات الليبية لـ«ضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلدهم بطريقة فعالة»، وحضوا على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في الانتخابات المقبلة.

وقالوا: «يستحق الليبيون أن تُسمع أصواتهم، دون ترهيب أو خوف»، ودعوا السلطات الليبية إلى حماية «المجتمع المدني، ووضع التشريعات الملائمة التي تحترم حقوق كل الليبيين للمساهمة في الحياة العامة، وضمان المحاسبة عند اختراق هذه الحقوق».