«الدعم المركزي» ينشر «بوابات فجائية» على طول الطريق الساحلي بمنطقتي زلطن وأبوكماش

بوابات فجائية على طول الطريق الساحلي, 9 ديسمبر 2021. (الدعم المركزي)

أعلنت الإدارة العامة للدعم المركزي، أن دوريات مكتب الدعم المركزي «الجميل» أقامت بوابات فجائية على طول الطريق الساحلي بمنطقتي زلطن وأبوكماش أمس الخميس.

وقالت الإدارة في بيان اليوم، إن تدشين هذه الدوريات يأتي ضمن تنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، بشأن تأمين الطريق الساحلي بمدن ومناطق الساحل الغربي للبلاد .

وشدد البيان على أن إقامة البوابات الفجائية جاء «للمجاهرة بالأمن وبعث روح الطمأنينة بين المواطنين وتأمين سفرهم وتنقلاتهم وممتلكاتهم».

وبحسب البيان، ضبطت الدوريات بعض المخالفات والتجاوزات القانونية وأحالتها إلى جهة الاختصاص .

بوابات فجائية على طول الطريق الساحلي, 9 ديسمبر 2021. (الدعم المركزي)

بوابات فجائية على طول الطريق الساحلي, 9 ديسمبر 2021. (الدعم المركزي)

بوابات فجائية على طول الطريق الساحلي, 9 ديسمبر 2021. (الدعم المركزي)