مقابلة.. عثمان عبدالجليل يتحدث عن «قراراته الصارمة» خلال تجربته في «التعليم»

المرشح الرئاسي عثمان عبدالجليل خلال مقابلة مع قناة «الوسط»، 10 ديسمبر 2021

تحدث المرشح الرئاسي عثمان عبدالجليل عن تجربته خلال توليه منصب وزير التعليم في حكومة الوفاق السابقة قائلا إنه سعى إلى الإصلاح عبر إجراءات «حازمة وحاسمة».

وبشأن ما يتررد عن اتخاذه «قرارات صارمة» مع المعلمين، قال إنه لم يستهدفهم بالذات، لكنه أراد ضبط العملية التعليمية، حسب حديثه في لقاء ضمن سلسلة مقابلات وندوات «عين على الانتخابات»، التي تنظمها قناة «الوسط».

وتابع: «الإجراءات لم تكن ضد المعلمين.. فحين استلمت المهمة في أبريل العام 2017، نفذنا تقييما حقيقيا للمنظومة التعليمية بشكل كامل، تشمل التعليم العام والجامعي والتقني، وتبين أن هناك الكثير من الثغرات التي احتاجات قرارات صارمة سواء كانت في الأمور التنظيمية أو اللوائح».

وأردف: «مازالنا في التعليم التقليدي البائس الذي يجعل الطالب غير متصل بالمدرسة، فالتعليم أصبح جسما كبيرا مترهلا مليء بالكثير من الأشياء المغلوطة، وكان لابد أن يتخذ قرارات حازمة لمن يريد الإصلاح».