تشييع جثمان مساعد ضابط «استشهد» في مداهمة بالخمس

تشييع جثمان مساعد ضابط «استشهد» في مداهمة بالخمس, 10 ديسمبر 2021. (وزارة الداخلية)

شيعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، جثمان «شهيد الواجب» مساعد ضابط محمد عبدالله الدهماني، التابع لإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، والذي قتل أثناء مداهمة أحد أوكار المجرمين بمنطقة سيلين بمدينة الخمس.

ونشرت الوزارة صورا من تشييع جثمان الفقيد، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- وزارة الداخلية تعلن «استشهاد» أحد عناصرها في مداهمة بالخمس

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية «استشهاد»، أحد عناصرها من إدارة المهام الخاصة، في مداهمة بمنطقة سيلين بالخمس ليلة الخميس.

وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن إدارة المهام الخاصة داهمت بالتعاون مع مديرية أمن الخمس، ليلة الخميس، مصنعًا للخمور ووكرًا للمخدرات في منطقة سيلين، وتمكنت من القبض على أحد المجرمين الخطرين بعد اشتباكات عنيفة.

تشييع جثمان مساعد ضابط «استشهد» في مداهمة بالخمس, 10 ديسمبر 2021. (وزارة الداخلية)

تشييع جثمان مساعد ضابط «استشهد» في مداهمة بالخمس, 10 ديسمبر 2021. (وزارة الداخلية)

تشييع جثمان مساعد ضابط «استشهد» في مداهمة بالخمس, 10 ديسمبر 2021. (وزارة الداخلية)

تشييع جثمان مساعد ضابط «استشهد» في مداهمة بالخمس, 10 ديسمبر 2021. (وزارة الداخلية)