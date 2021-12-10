إعدام شحنة أسماك غير صالحة للاستهلاك البشري قادمة من تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 07:23 مساء
إعدام شحنة أسماك غير صالحة للاستهلاك البشري, (مصلحة الجمارك)

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، إعدام شحنة أسماك غير صالحة للاستهلاك البشري أمس الخميس، ضبطت بمنفد رأس إجدير، أثناء دخولها من تونس.

وقالت المصلحة في بيان اليوم، إن مديرية جمارك زوارة أعدمت الشحنة  التي تقدر بتسعين صندوقا، وضبطت بناء علي الإسقاط الوارد من وحدة الرقابة علي الأغذية والأدوية برأس إجدير، بعدم صلاحية الأسماك للاستهلاك البشري.

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وأوضحت المصلحة أن عملية إعدام الشحنة جرت بمكب القمامة ببلدية زوارة، بواسطة لجنة الإتلاف بالمديرية، وبحضور مندوب وحدة الرقابة علي الأغذية والأدوية ومندوب مكتب الإصحاح البيئي.

إعدام شحنة أسماك غير صالحة للاستهلاك البشري, (مصلحة الجمارك)
إعدام شحنة أسماك غير صالحة للاستهلاك البشري, (مصلحة الجمارك)
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