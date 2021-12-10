«رويترز»: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 06:32 مساء
عناصر من فاغنر الروسية. (الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، قوله إن الاتحاد سيفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية، الإثنين المقبل، وكذلك على ثلاثة كيانات وسبعة أو ثمانية أفراد، بعد أن ضغطت فرنسا من أجل اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.

وقال أكثر من عشرة أشخاص على صلة بمجموعة «فاغنر»، لـ«رويترز»، في وقت سابق إن المجموعة نفّذت مهامًا قتالية سرية نيابة عن الكرملين في أوكرانيا وليبيا وسورية.

وشدّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ديسمبر 2018، على أن «المتعاقدين العسكريين الروس الخاصين لهم الحق في العمل ومتابعة مصالحهم في أي مكان في العالم، طالما أنهم لا ينتهكون القانون الروسي».

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وفي يناير 2020، قال بوتين إن مجموعة «فاغنر»، التي يتكون معظم أعضاؤها من أفراد سابقين في الخدمة، «لا تمثل الدولة الروسية ولا تتقاضى رواتبهم من الدولة الروسية».

وأبلغت موسكو الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا، أن العقوبات المفروضة على مواطنيها تشبه التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا وستواجه الانتقام.

وتابع المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي: «فاغنر نشطة في سورية وليبيا وأوكرانيا، وترتبط (العقوبات) الفردية بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دول مختلفة».

وأوضح دبلوماسيان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيوافقون على العقوبات في بروكسل يوم الإثنين، وستنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد.

وأضاف دبلوماسيون أنه نظرًا لعدم وجود روابط مباشرة بين مجموعة فاغنر والاتحاد الأوروبي، فإن إضافة الكيانات والأفراد الثلاثة الأخرى تهدف إلى إحداث تأثير من خلال ضرب الشركات العاملة مع المرتزقة.

فرنسا لديها قواتها الخاصة في المنطقة
وذكرت «رويترز» في سبتمبر، أن المجلس العسكري في مالي يجري مناقشات حول نشر مجموعة «فاغنر» في البلاد، والتي تقول فرنسا إنها غير مقبولة، لأن لديها قواتها الخاصة في المنطقة.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن المجلس العسكري يلجأ إلى «فاغنر»، في إطار جهود التشبث بالسلطة بعد فترة انتقالية تنتهي بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 27 فبراير المقبل.
وقال دبلوماسيان إن مالي تواجه أيضًا عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي، وإنه سيجري الاتفاق على إطار قانوني لمثل هذه الإجراءات يوم الإثنين، على الرغم من عدم تحديد أي أسماء بحلول ذلك الوقت.

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