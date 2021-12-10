«رويترز»: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الإثنين

عناصر من فاغنر الروسية. (الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، قوله إن الاتحاد سيفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية، الإثنين المقبل، وكذلك على ثلاثة كيانات وسبعة أو ثمانية أفراد، بعد أن ضغطت فرنسا من أجل اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.

وقال أكثر من عشرة أشخاص على صلة بمجموعة «فاغنر»، لـ«رويترز»، في وقت سابق إن المجموعة نفّذت مهامًا قتالية سرية نيابة عن الكرملين في أوكرانيا وليبيا وسورية.

وشدّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ديسمبر 2018، على أن «المتعاقدين العسكريين الروس الخاصين لهم الحق في العمل ومتابعة مصالحهم في أي مكان في العالم، طالما أنهم لا ينتهكون القانون الروسي».

-واشنطن تعرب عن «قلقها البالغ» من احتمال انتشار «فاغنر» في مالي

وفي يناير 2020، قال بوتين إن مجموعة «فاغنر»، التي يتكون معظم أعضاؤها من أفراد سابقين في الخدمة، «لا تمثل الدولة الروسية ولا تتقاضى رواتبهم من الدولة الروسية».

وأبلغت موسكو الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا، أن العقوبات المفروضة على مواطنيها تشبه التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا وستواجه الانتقام.

وتابع المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي: «فاغنر نشطة في سورية وليبيا وأوكرانيا، وترتبط (العقوبات) الفردية بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دول مختلفة».

وأوضح دبلوماسيان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيوافقون على العقوبات في بروكسل يوم الإثنين، وستنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد.

وأضاف دبلوماسيون أنه نظرًا لعدم وجود روابط مباشرة بين مجموعة فاغنر والاتحاد الأوروبي، فإن إضافة الكيانات والأفراد الثلاثة الأخرى تهدف إلى إحداث تأثير من خلال ضرب الشركات العاملة مع المرتزقة.