وفد أمني ليبي يزور مقر قيادة خفر سواحل إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 05:35 مساء
وفد أمني ليبي يزور مقر قيادة خفر سواحل إسطنبول, 9 ديسمبر 2021. (الداخلية الليبية)

زار وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، مقر قيادة خفر سواحل إسطنبول والمضايق التركية.

جاء ذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها وفد من الوزارة برئاسة مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد البشير بالنور، لجمهورية تركيا، وفق بيان للوزارة أمس.

وزارة الداخلية تعلن «استشهاد» أحد عناصرها في مداهمة بالخمس

وكان في استقبال الوفد الليبي، الأدميرال تايفون، وفق ما أفاد البيان؛ إذ نظَّم للوفد جولة داخل الغرفة الرئيسية والقطع البحرية التابعة لخفر سواحل إسطنبول، والاطلاع على التجهيزات وما تحتويه الغرفة من معدات وتقنيات حديثة، تستخدم في مراقبة السواحل.

وفي ختام الزيارة، تبادل وفد الوزارة والجانب التركي الدروع.

وفد أمني ليبي يزور خفر مقر قيادة خفر سواحل اسطنبول, 9 ديسمبر 2021. (الداخلية الليبية)
وفد أمني ليبي يزور خفر مقر قيادة خفر سواحل اسطنبول, 9 ديسمبر 2021. (الداخلية الليبية)
وفد أمني ليبي يزور خفر مقر قيادة خفر سواحل اسطنبول, 9 ديسمبر 2021. (الداخلية الليبية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

10 أميركيين يحلمون بإعادة الولايات المتحدة للقمر
علوم وتكنولوجيا
باحثون يطورون لقاحا واعدا مضادا للإيدز
طب وصحة
بث مباشر.. مباراة «الأهلي بنغازي × الهلال» في الدوري الليبي
رياضة محلية
كاركاتير حليم - المسؤول في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
دوري أبطال أوروبا: فياريال يكمل عقد ثمن النهائي بفوزه المثير على أتالانتا
رياضة عالمية
روسيا ترد بتصعيد نووي على تحركات «ناتو» بشأن أوكرانيا
دولى
الولايات المتحدة تدرب ليبيين «لمنع الإرهابيين» من دخول البلاد
ليبيا
«هاميلتون Vs فيرستابن».. من سيحسم الصراع على لقب بطولة العالم للفورمولا-1؟
رياضة عالمية
تعرف على موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. وطريقة سحبها
رياضة عالمية
الحبري يتحدث عن نتائج اجتماع تونس مع الكبير لتوحيد «المركزي»
ليبيا
مجلس الدولة يطلق مبادرة لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في فبراير المقبل
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات الدوري الليبي بعد الأسبوع الثالث.. 52 هدفا.. وصدارة...
رياضة محلية
حضري التوست الأسمر في مطبخك
كوجينة
أعضاء في ملتقى الحوار السياسي يطالبون غوتيريس بالتدخل لإنقاذ خارطة الطريق
ليبيا
موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عالمية في الطاقة
ليبيا
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
معهد دولي: الانتخابات لن تنهي الانقسام في ليبيا و«المنافسة صفرية» على السلطة
ليبيا
«واشنطن بوست»: الليبيون يخشون من تمزق البلاد مرة أخرى بسبب الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استبعاد إبل محقونة بالبوتوكس من مسابقة سعودية للجِمال