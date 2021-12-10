وفد أمني ليبي يزور مقر قيادة خفر سواحل إسطنبول

وفد أمني ليبي يزور مقر قيادة خفر سواحل إسطنبول, 9 ديسمبر 2021. (الداخلية الليبية)

زار وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، مقر قيادة خفر سواحل إسطنبول والمضايق التركية.

جاء ذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها وفد من الوزارة برئاسة مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد البشير بالنور، لجمهورية تركيا، وفق بيان للوزارة أمس.

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وكان في استقبال الوفد الليبي، الأدميرال تايفون، وفق ما أفاد البيان؛ إذ نظَّم للوفد جولة داخل الغرفة الرئيسية والقطع البحرية التابعة لخفر سواحل إسطنبول، والاطلاع على التجهيزات وما تحتويه الغرفة من معدات وتقنيات حديثة، تستخدم في مراقبة السواحل.

وفي ختام الزيارة، تبادل وفد الوزارة والجانب التركي الدروع.

وفد أمني ليبي يزور خفر مقر قيادة خفر سواحل اسطنبول, 9 ديسمبر 2021. (الداخلية الليبية)

وفد أمني ليبي يزور خفر مقر قيادة خفر سواحل اسطنبول, 9 ديسمبر 2021. (الداخلية الليبية)

وفد أمني ليبي يزور خفر مقر قيادة خفر سواحل اسطنبول, 9 ديسمبر 2021. (الداخلية الليبية)