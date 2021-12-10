مهددان بـ35 سنة سجنا.. الحكم على أمريكيين متهمين ببيع أجهزة غوص في ليبيا مطلع 2022

غواص تحت الماء (أرشيفية : أ ف ب)

كشفت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أن القضاء سيصدر أحكامه الشهر المقبل، ضد غواصين اثنين بعد إدانتهما بمحاولة تهريب أجهزة غوص إلى ليبيا.

وأُدُين المدعوان «بيتر سوتيس»، خبير في رياضات وأنشطة الغوص، ويملك شركة لبيع أدوات ومعدات الغوص، إلى جانب «إيميلي فواسيم» بالمشاركة في مخطط للتسبب في تصدير غير شرعي للمعدات إلى ليبيا، في أغسطس 2016، وفقًا لمكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية.

ومن المقرَّر أن يُحكم على الاثنين، في 6 يناير 2022، ويواجهان عقوبة قصوى تصل إلى 35 عامًا في السجن وغرامة 1.5 مليون دولار.

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وفي وقت سابق فتحت وزارة التجارة الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، تحقيقًا في صفقة مالك الشركة المتهم ببيع، «عن قصد»، كميات كبيرة من أدوات غوص معقدة إلى مجموعات مسلحة ليبية، والشحنة جرت مصادرتها في أوروبا أواخر شهر أغسطس من العام 2016.

وتجاوزت قيمة البضائع 100 ألف دولار، وهى عبارة عن أجهزة خاصة للتنفس تحت الماء، تعمل على إعادة تدوير الهواء وتنظيفه، ويستخدمها غواصون للمسافات الطويلة، إضافة إلى دراجات للدفع تعمل تحت الماء، وإنارة، وغيرها من الأدوات الخاصة.

وأثناء التحقيق قال «سوتيس»، في التحقيق معه، إنه «عادة يدفع المشترون تدريجيًا على دفعات، لكن هؤلاء الرجال كانوا ممولين جيدًا، ومستعدين لشراء أي شيء تحت السماء»، وأشار إلى أن المشتري أخبره بأن الأدوات ستستخدم للبحث عن حطام سفينة غارقة تحت مياه البحر المتوسط، وأكد أن جميع تعاملاته كانت قانونية.