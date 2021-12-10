وزارة الداخلية تعلن «استشهاد» أحد عناصرها في مداهمة بالخمس

شعار وزارة الداخلية. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، «استشهاد»، أحد عناصرها من إدارة المهام الخاصة، في مداهمة بمنطقة سيلين بالخمس ليلة الخميس.

وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن إدارة المهام الخاصة داهمت بالتعاون مع مديرية أمن الخمس، ليلة الخميس، مصنعًا للخمور ووكرًا للمخدرات في منطقة سيلين، وتمكنت من القبض على أحد المجرمين الخطرين بعد اشتباكات عنيفة.

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فيما أكدت الوزارة «استشهاد» مساعد ضابط محمد عبدالله الدهماني، التابع لإدارة المهام الخاصة، خلال المداهمة.

ونعت الوزارة، الفقيد، كما تقدمت بخالص تعازيها إلى أسرته، مؤكدة أنها «ستواصل العمل جاهدة على ملاحقة الجناة ومعاقبتهم»، ولن تتوقف عن مداهمة أوكار الجريمة وضبط من فيها.