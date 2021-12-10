روسيا تدرس استئناف أنشطتها الدبلوماسية في ليبيا

المنفوش تلتقي وفدًا روسيًا في طرابلس، 8 ديسمبر 2021. (وزارة الخارجية)

بحث وفد روسي برئاسة السفير الروسي السابق لدى ليبيا، إيفان مولوتكوف، خلال زيارة إلى العاصمة طرابلس، «إعادة الوجود الدبلوماسي» إلى ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن الوفد زارة طرابلس الأربعاء الماضي، والتقى وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، وجرى تبادل الآراء حول تطورات الوضع في ليبيا قبيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري.

- انسحاب المرتزقة وفتح السفارة في مشاورات المنقوش مع وفد الخارجية الروسية

وتطرّق اللقاء كذلك إلى «المجالات الواعدة للتعاون الروسي- الليبي متعدد الأوجه متبادل المنفعة، بما في ذلك الدراسة العملية لاستئناف أنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية لروسيا في طرابلس وبنغازي، على التوالي»، وفق البيان.

بدورها، قالت الخارجية الليبية في بيان، إن المنقوش ناقشت مع الوفد الروسي ملفي «انسحاب المرتزقة» من ليبيا و«استئناف عمل السفارة الروسية من طرابلس والقنصلية في بنغازي». وأشار البيان إلى أن الطرفين أعربا عن «دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بشأن انسحاب المرتزقة.

ونبّه البيان الليبي إلى أن الوفد الروسي أعرب عن «دعم بلاده الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، وجهودها المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، ورغبة بلاده كذلك في تطوير وتعزيز التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين».