«التزام» فرنسي بدعم مكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا

لقاء السفيرة الفرنسية (يسار) مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، 10 ديسمبر 2021. (السفارة الفرنسية)

أكدت سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس دوهيلين، الجمعة، التزام بلادها بدعم مكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء الدبلوماسية الفرنسية مع وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، وفق تغريدة على حساب السفارة الفرنسية بموقع «تويتر».

- خبراء ليبيون يتبنون مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة

وفي يونيو الماضي، تبنى عدد من الخبراء الليبيين، من محامين وقضاة ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا.

ويجرِّم المشروع جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الإلكتروني وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، ويحدد آليات الحماية والوقاية، كما يحدد المسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسات، وفق بيان البعثة، الذي شدّد على أنه «يوجب كذلك إنشاء لجنة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وصندوق ائتماني مخصص لدعم ضحايا العنف».