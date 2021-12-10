المنقوش: حرية التعبير والرأي حق أصيل ومكفول لكل إنسان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 01:05 مساء
وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش. (حسابها على تويتر)

أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، الجمعة، على أن حرية التعبير والرأي حق أصيل ومكفول لكل إنسان مع ضرورة احترام الآخرين وسمعتهم.

وغرّدت المنقوش على حسابها بموقع «تويتر»، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان قائلة: «في اليوم العالمي لحقوق الإنسان نؤكد على أن حرية التعبير والرأي حق أصيل ومكفول لكل إنسان مع ضرورة احترام الآخرين وسمعتهم. هذا ما حثنا عليه ديننا الإسلامي العظيم، وأكدته المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (...) نختلف باحترام».

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ولنفس المناسبة، دعا الرؤساء المشاركون في مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن عملية برلين، هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، ‏السلطات الليبية لـ«ضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلدهم بطريقة فعالة»، وحضوا على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في الانتخابات المقبلة.

وقالوا: «يستحق الليبيون أن تُسمع أصواتهم، دون ترهيب أو خوف»، ودعوا السلطات الليبية إلى حماية «المجتمع المدني، ووضع التشريعات الملائمة التي تحترم حقوق كل الليبيين للمساهمة في الحياة العامة، وضمان المحاسبة عند اختراق هذه الحقوق».

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