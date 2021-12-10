بحضور أبوجناح والحويج.. افتتاح معرض «أهالينا» للأسر المنتجة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 11:39 صباحا
من افتتاح معرض «أهالينا» للأسر المنتجة، 9 ديسمبر 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

أُفتتح معرض «أهالينا» للأسر المنتجة، أمس الخميس، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، رمضان أبوجناح، ووزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج.

ويقام المعرض على أرض معرض طرابلس الدولي، وتنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وتستمر فعالياته حتى الأحد 12 ديسمبر الجاري، وفق بيان صادر، الجمعة، عن وزارة الاقتصاد والتجارة. 

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وأكد الحويج خلال الافتتاح دعم وزارة الاقتصاد لأصحاب المشاريع الصغرى والمتناهية الصغر من خلال البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ومنحهم فرص المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية عبر الهيئة العامة للمعارض ومركز تنمية الصادرات، 

ويشهد معرض «أهالينا» للأسر المنتجة مشاركة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة من مختلف المناطق في مجالات الصناعات الغذائية والحرفية والملابس التقليدية. وحضر افتتاح المعرض، وزير الثقافة والتنمية المعرفية، وعدد من وكلاء الوزارات، ومدير عام معرض طرابلس الدولي، وعدد من رجال الاعمال.

من افتتاح معرض «أهالينا» للأسر المنتجة، 9 ديسمبر 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
من افتتاح معرض «أهالينا» للأسر المنتجة، 9 ديسمبر 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
من افتتاح معرض «أهالينا» للأسر المنتجة، 9 ديسمبر 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
من افتتاح معرض «أهالينا» للأسر المنتجة، 9 ديسمبر 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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