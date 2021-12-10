577 إصابة جديدة و11 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 11:00 صباحا
النشرة الوبائية الصادرة الجمعة 10 ديسمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 577 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 11 وفاة، و1269 حالة شفاء، و121 حالة حرجة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «583»، إنه تسلم الخميس 3968 عينة للكشف عن الفيروس، تبين سلبية 3391 منها، وإيجابية 577 بنسبة 14.5% من إجمالي العينات المفحوصة.

وفي المجمل، سُجلت 377 ألفًا و450 إصابة بـ«كورونا» من بينها 362 ألفًا و177 حالة شفاء، و9733 حالة نشطة، فيما توفي 5540 شخصًا منذ ظهور الوباء في ليبيا لأول مرة مارس 2020.

وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأول من اللقاح المضاد للوباء مليون و777 ألفًا و924 شخصًا، فيما تلقى 739 ألفًا و763 شخصًا الجرعة الثانية.

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