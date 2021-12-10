وزير التعليم يتعهد بتقديم تسهيلات للطلاب الليبيين في مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 10:48 صباحا
من زيارة المقريف للملحقية الثقافية في القاهرة، 9 ديسمبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)

تعهد وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى محمد المقريف، بتقديم كل التسهيلات للطلاب الليبيين الدارسين في مصر.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير ومستشاره عبدالسلام الصغير، أمس الخميس، للملحقية الثقافية بالقاهرة للاطلاع على سير الدراسة لأبناء الموفدين، والجالية الليبية، وفق بيان صادر عن وزارة التعليم.

وأوضح الملحق الثقافي والأكاديمي، أحمد حسين الفيتوري، المعوقات التي تُواجه أبناء الجالية الليبية الدارسين بمدارس التعليم الأساسي والثانوي، والحلول الممكنة بما يكفل اِستمرارهم دون أي مشكلات. بدوره أكد الوزير «اِستعداده لتقديم كل التّسهيلات، وإنهاء الصُّعوبات كافة».

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